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Zorlu Töre: “Müdahale değil, tavsiye”

UBP içinde yaşanan gelişmeleri “üzüntüyle” karşıladığını belirten Zorlu Töre, “UBP içine de müdahale edildi” iddialarına, “Müdahale değil, tavsiye niteliğinde görüşmeler olabilir, yapılabilir. Bunlara yanıt verecek olan Sucuoğlu ve Taçoy’dur” şeklinde yanıt verdi…

06 Kasım 2020 Cuma 09:42
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Zorlu Töre: “Müdahale değil, tavsiye”

Meclis Başkan Yardımcısı ve Ulusal Birlik Partisi’nin Kurultay Divan Başkanı Zorlu Töre, Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu programa konuk olarak, UBP’de dün yaşanan gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı…

“Bu kurultayın sonuçlanması gerekirdi ya da birinci turun hiç olmaması gerekirdi. Ben de üzüldüm” diyen Zorlu Töre, “Birinci turdan önce Sayın Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Sayın Ersan Saner’i çağırıp, kendisine hükümet kurma görevini verebilirdi” ifadelerini kullandı.

Töre, bu süreçte UBP içinde, Genel Başkanlık görevi için yoğun bir seçim isteği olduğunu, bu nedenle kurultaya gidildiğini belirtti.

“DÜN SABAHA KADAR KURULTAYIN ERTELENECEĞİNE DAİR BİLGİM YOKTU, MEĞER BAZI TEMASLAR OLMUŞ”

“Dün sabaha kadar kurultayın erteleneceğine dair bilgim yoktu” diyen Töre, “Meğer geceden bazı temaslar, gelişmeler olmuş. İki aday arkadaş, adaylıktan çekileceklerini ifade etmişler. Beni gece Genel Sekreter aradı ve ertesi gün grup toplantısı olacağını söyledi, bence bilgisi vardı. Ben sabah saat 10.00’da öğrendim” dedi.

Türkiye’den UBP içine müdahale edildiği yönündeki iddialara ilişkin konuşan Töre, “Bu iddiaları duydum. Ama sadece duydum. Duydum da söyledim şeklinde olmaz, ben vatanperver bir insanım. Sayın Taçoy ya da Sayın Sucuoğlu’nun ağzından duymadığım bir şeyi, ‘duydum’ diye asla söylemem. Bunlar içeride konuşulmadı” ifadelerini kullandı.

“UBP ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR”

UBP’nin zor bir döneme girdiğini belirten Töre, “Her iki isim de adaylıktan çekildiklerini UBP Milletvekili Kurulu’na önce sözlü, sonra da yazılı olarak iletmişlerdir. İradelerine ve kararlarına saygı duyarız” şeklinde konuştu.

“KEŞKE BİRİNCİ TUR HİÇ OLMASAYDI, BU KURULTAY TAMAMLANMALIYDI”

“Keşke birinci tur olmasaydı” ifadesinde bulunan Töre, “Bu süreçten üzüntülü olduğumu ifade edebilirim. Bu kurultayın tamamlanması gerekirdi. Ama adayların kararlarına saygı duymak zorundayım” dedi.

“ADAYLARIN ÇEKİLMESİNE GRUP KARAR VERMEDİ, ADAYLAR VERDİ”

İki adayın adaylıktan çekilmesine UBP Milletvekili grubunun karar vermediğini, bu konuda yanlış bir bilgi kirliliği olduğunu belirten Töre, “Grubun kararıyla bu iki arkadaşın çekildiği iddiası kesinlikle doğru değildir. Neden çekildiklerini, sadece yaptıkları açıklamalardan biliyorum” ifadelerini kullandı.

“KURULTAYA GİDİLSEYDİ, BİRLİK VE BERABERLİK BU KADAR SIKINTIYA DÜŞMEZDİ”

UBP’nin birlik ve beraberliğini şu an ciddi bir sıkıntıya girdiğini belirten Töre, “Kurultaya gidilseydi, birlik ve beraberlik bu kadar sıkıntıya düşmezdi. UBP içinde kim, ne kadar üzülmüşse, ben de o kadar üzüldüm, bunu rahatlıkla ifade edebilirim” şeklinde konuştu.

“NE OLACAĞI, BUGÜN SAAT 16.00’DA DİVANDA TARTIŞILACAK”

İki adayın çekilme kararlarının doğru olmadığını ama yine de çekildiklerini yineleyen Töre, “İkinci tur olmayacaksa ne olacak, bunu divan, bugün saat 16.00’da tartışacak” dedi.

22 Ekim’de, Genel Başkan’ın görevinden ayrıldığını, 45 günlük sürecin, 22 Ekim’de başladığını belirten Töre, “Yeni bir kurultay tarihi tespit edilmeli. Kim edecek? Parti Meclisi” şeklinde bilgiler verdi.

Parti içinde, kurultaya ilişkin tek aday temennisinin bulunduğunu ancak birden fazla aday çıkması halinde kurultaya gidileceğini belirten Töre, “Ancak bir aday çıkacak diye bir kısıtlama yoktur” dedi.

“MÜDAHALE DEĞİL, TAVSİYE OLABİLİR…”

Töre son olarak, “Ben KKTC demokrasisine inanmış biriyim. Türkiye’den UBP’ye bir müdahalenin olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığı görüşündeyim. Müdahale değil, tavsiye niteliğinde görüşmeler olabilir, yapılabilir. Bunlara yanıt verecek olan Sucuoğlu ve Taçoy’dur. Bu kişilerin de açıklamaları var ve açıklamalarında böyle bir ifade yok. Ne kadar inanırsınız, inanmazsınız, bu ayrı bir şeydir. Ancak yaşadığımız durumun normal olmadığını, sıkıntılı olduğunu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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