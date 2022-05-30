Zorlu Töre PGM'den 3 yakın koruma talep etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin koruma talebiyle konuştu.

“MECLİS BAŞKANI KENDİNİ TEHDİT ALTINDA MI HİSSEDİYOR?”

“Sayın Meclis Başkanı, nereden ihtiyaç duydu da koruma talep etti? Bu Meclis’in başkanlarının koruma talep etmek gibi teamülü var? Meclis Başkanı kendini tehdit altında mı hissediyor ki özel koruma ihtiyacı hissetti?” sorularını yönelten Erhürman, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın koruması olduğunu hatırlattı.

Erhürman, polis eksikliğinden bahsedilirken, ekonomik ciddi sıkıntıların söz konusu olduğu dönemde buna nereden ihtiyaç duyulduğunun açıklanması gerektiğini belirtti. Dönemin meclis başkanlarından Hasan Bozer’e tek koruma verilmediğini, Töre’ye ise 3 koruma verilecek olmasının açıklanması gerektiğini yineledi.

"FAŞİST VE MEZARCI GİBİ AĞIR HAKARETLER YAPILDI"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, kendisine yönelik ‘Faşist’ ve ‘mezarcı’ gibi ağır hakaretler yapıldığını söyleyerek, “Korktuğumdan ya da bana bir şeyler yapacaklarından değil... Meclis Başkanlığı’nın da bir itibarı vardır.” dedi.

Erhürman’ın başbakanlık döneminde de yakın koruması olduğunu belirten Töre, “Siz korkuyor muydunuz?” sorusunu sordu. “Soyer, görevden ayrıldıktan sonra da korumayla devam ediyor. Şoförlüğünü yapıyor, kendine yardımcı oluyor. Soyer’in can tehlikesi mi vardır?” sorusunu sordu.

Önce başbakanlık sonra da Meclis Başkanlığı görevini yapan Sibel Siber’in de başbakan döneminde yanında polisi olduğunu şu anda da yakından koruması olduğunu ifade eden Töre, “Bunlar bir nevi ‘yakın koruma’ adı altında veriliyor” dedi.

"ŞEREFSİZ VE ALÇAK DEDİLER"

Töre, CTP’li bazı milletvekillerinin kendine “adi” “şerefsiz” ve “alçak” dediğini de söyledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası