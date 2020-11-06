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Zorlu Töre: "Yeni bir kurultaya gidilmesi gerekir, bunun kararını parti meclisimiz verecektir"

UBP Kurultayında Divan Başkanlığı görevini yapan Zorlu Töre, divan toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, başkanlık divanı olarak görevlerinin sona erdiğini söyledi. Yeni bir kurultaya gidilmesi gerektiğini ifade eden Töre, "Bu kararı verecek olan divan değildir, kararı parti meclisimiz verecektir" dedi.

06 Kasım 2020 Cuma 16:55
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Zorlu Töre: "Yeni bir kurultaya gidilmesi gerekir, bunun kararını parti meclisimiz verecektir"

UBP Kurultayında Divan Başkanlığı görevini yapan Zorlu Töre, divan toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu.

UBP kurultayında en yüksek oyu alarak ikinci tura kalan iki adayın adaylıktan çekilmesi dolayısıyla yarınki kurultayın ikinci turunun yapılmayacağını anımsan Töre, UBP olağanüstü kurultayının parti genel başkan seçimi gündeminin gerçekleştirilmesine olanak kalmadığı için kurultayın kapatılmasına karar verildiğini aktardı.

Parti Genel Merkezi ve Parti Meclisinin yeni bir kurultay süreci ile ilgili değerlendirme yapacaklarını söyleyen Töre, tüzükte yer alan maddeleri Parti Genel Merkezi, Parti Meclisi ve partinin hukukçularının yorumlayacağını aktardı.

Divanın görevini yaptığını, bu kurultayda genel başkan seçilemediğini ve başkanlık divanı olarak görevlerinin sona erdiğini ifade eden Töre, “Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu adaylıktan eş zamanlı olarak çekilmişlerdir. Genel başkan seçilememiştir” dedi.

Yeniden bir kurultay düzenlenmesi gerektiğini ancak bunun divanın vereceği bir karar olmadığını söyleyen Töre, “Bu kararı parti meclisimiz verecektir” diye konuştu.

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