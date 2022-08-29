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ZORLU YARIŞ!

Belediyeler reformu Meclisten geçti, sayı 18’e düştü. Belediye başkanlığı için adayların isimleri konuşulmaya başlandı. Amiral gemisi Lefkoşa’da yarış kızışıyor…

29 Ağustos 2022 Pazartesi 08:44
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ZORLU YARIŞ!


Belediyeler Reformu’nun geçtiğimiz hafta meclisten geçmesinin ardından, komitede 51/95 sayılı yasa üzerinde çalışmalar hızla devam ediyor. Yeni bir düzende 18 belediye ile 27 Kasım’da gidilecek olan yerel seçimlerde adaylar da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Üç büyük ilçe de CTP adaylarını ilan ederken, UBP aday belirleme çalışmalarına ve sessizliğini korumaya devam ediyor. Yerel seçimlerde UBP-DP-YDP ve MDP, Lefkoşa için masaya oturdu ve güç birliği için çalışmalara başladı.

CTP, Gazimağusa belediye başkan adayını Dr. Süleyman Uluçay olarak aylar önce ilan ederken, UBP’de aday adayı bolluğu yaşanıyor. Gündem Kıbrıs’ın kulislerden elde ettiği bilgilere göre UBP’de Mağusa’da Cem Dana Belediye Başkanlığına talip olurken, mevcut belediye başkanı İsmail Arter’de adı geçen isimler arasında bulunuyor. Öte yandan UBP’li eski vekil Dr. Erdal Özcenk de Mağusa’da başkanlığa aday olduğunu ilan etti. UBP’nin yerel seçimlerdeki iddiası ve Gazimağusa için nasıl bir strateji izleyeceğine yönelik ardı ardına toplantılar ve görüşmelerin devam ettiği gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Girne’de de belediye başkan adayı belirleme konusunda henüz UBP bir karara varamadı. CTP belediye başkan adayı olarak Murat Şenkul’u ilan ederken, UBP’de görüşmeler devam ediyor. Partide bir grup mevcut belediye başkanı Nidai Güngördü’nün desteklenmesi gerektiğini savunurken, bir grup partili ise UBP’nin kendi adayını çıkarması gerektiğini söylüyor. UBP’de başkanlığa talip isimler Girne Belediyesi asbaşkanı Hakan Onurlu, işadamı Ali Tektan, Dr. Özcan Hüdaverdi ve eski müsteşar Gürkan Kara.

Amiral Gemisi Lefkoşa’da CTP iddialı bir isimle yarışa girdi. CTP, milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli’yi aday gösterirken, UBP MYK’da adı adaylık için geçen Gülşah Sanver Manavoğlu’nun aday olmayacağı bilgisine ulaşıldı. UBP’de LTB için Okyay Sadıkoğlu’nun b u göreve talip olduğu öğrenilirken, LTB Asbaşkanı Akın Aktunç da adaylık için istekli. Aktunç, “Adayları üyelerin belirlemesinden yana” bir tavır sergilerken, Ali Kamacıoğlu ve Ali Başman da LTB için konuşulan isimler arasında bulunuyor. Mevcut belediye başkanı Mehmet Harmancı ise resmi olarak adaylığını henüz açıklamış değil.

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