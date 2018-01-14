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Zula yeri çekmece

Ürdünlü iki üniversite öğrencisinin evinde arama yapan polis, 25 gram uyuşturucu madde buldu

14 Ocak 2018 Pazar 13:01
Zula yeri çekmece
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Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Girne’de Ürdün uyruklu üniversite öğrencileri Ragab Abu Taleb ile Omer Adel Muhammed’in birlikte kaldığı evde arama yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri, 25 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Zanlıları gözaltına alan ve meseleyle ilgili soruşturma başlatan polis, iki öğrenciyi tutuklama talebiyle dün Girne’de mahkemeye çıkardı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından önceki gün zanlı Ragab Abu Taleb ile Omer Adel Muhammed’in birlikte kaldığı evde arama yapıldığını kaydeden polis, aramada Taleb’in yatak odasında metal uyuşturucu öğütücüsü ile 550 miligram hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis, zanlı Muhammed’in yatak odasındaki çekmecede ise 25 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini açıkladı. Bulunan maddelerin emare olarak alındığını, zanlıların tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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