Kıbrıs Türk sporcular, 15-16 Haziran tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası’nda yarıştı.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Eral Aşina Master 2 kategorisinde önemli bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu oldu.

Öte yandan Bisiklet Federasyonu, genç sporcuların yarıştığı Yıldızlar kategorisindeki sonuçları da duyurdu.

Konuyla ilgili federasyon tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“15-16 Haziran 2023 Afyonkarahisar’da yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda yarışın son kilometrelerinde oluşan 2 kişilik kaçış ve gurubun bu iki sporcu yakalanmadan finiş çizgisine ulaşması ile 2. büyük gurupta kalan sporcularımız grup finişine girerek, Ege Erülkü 33., Arcan Kuzhan 34., Kerem Kıcım 44., Ömer Bülbül 48., sırada yer alarak grupla finiş almışlardır. İlk günkü zamana karşı (TT) mücadelede ise Ege Erülkü 9. sırada, Kerem Kıcım 20. sırada, Arcan Kuzhan ise 25. sırada tamamladı. Sporcularımızı emek ve çabalarından dolayı hepsini tek tek tebrik ederiz.”