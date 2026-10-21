Delegasyon, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan, Tekin Bingöl ve Yusuf Beyazıt ile görüşerek Kıbrıslı Türk öğrenci ve gençlerin gündeminde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarının yetkisi dahilinde çözüm üretilebilecek başlıca sorun ve talepleri aktardı.

Görüşmelerde özellikle Türkiye’de yükseköğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin karşı karşıya kaldığı 54 bin 258 TL tutarındaki telefon kayıt harcı gündeme getirildi. Söz konusu uygulamanın öğrenciler üzerinde oluşturduğu ekonomik yük aktarılırken, konuya ilişkin çözüm üretilmesi yönündeki beklenti ve öneriler dile getirildi.

Delegasyon ayrıca, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda KKTC’ye yönelik kontenjan ayrılması talebini de gündeme taşıdı.

Bunun yanında, Kıbrıs Türk öğrenci ve gençlik sivil toplumunun yürüttüğü çalışmalar, devam eden projeler ve gençlerin karar alma süreçlerine daha etkin katılımını hedefleyen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Delegasyondan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türk öğrenci ve gençlerin karşılaştığı sorunların ilgili mercilere taşınmaya devam edeceği belirtilerek, ortak talep ve beklentilerin çözümü için temasların ve takip sürecinin sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklama, Bağımsız Gençlik Derneği, Dijital Kültür Derneği, Genç GİKAD, Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu, HASDER Gençlik Kulübü, Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu Derneği, Mağusa Gençlik Merkezi Derneği imzasıyla yayınlandı.