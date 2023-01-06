Haravgi'de yer alan habere göre, günlük sıcaklığın ortalama 21,4 derece santigrat olduğu, yağış oranının da 33, 6 mm ile mevsim normallerinin yüzde 32’sinde kaldığı 2022 Aralığı, 1901’den bu yana kaydedilen 13’üncü en sıcak Aralık ayı oldu.