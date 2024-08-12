Ataoğlu, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktuç, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba ve Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi ve Proje Başkanı Doç. Dr. Bülent Kızılduman’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile DAÜ iş birliği ile Kaleburnu Kral tepesi ve bölgede yer alan Negnopol alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalarını yerinde inceledi, bulunan eserler hakkında bilgi aldı.

Ataoğlu ayrıca, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile DAÜ Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi iş birliğinde ve Doç. Dr. Bülent Kızılduman’ın başkanlığında yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen kazı çalışmaları neticesinde ortaya çıkan çanak, çömlek, tunç eserler, insan iskeletleri ve yünü işlerken kullanılan ağırşak gibi aletlerden oluşan eserlerin sergilenmesi için oluşturulması planlanan müze için, yerinde incelemelerde bulundu.

Burada Proje Başkanı Doç. Dr. Bülent Kızılduman’dan proje hakkında geniş bilgiler alan Ataoğlu, Kıbrıs’ta bir ilk olma özelliğine sahip olacak olan, çağdaş müzecilik kapsamında Dünya Kültür Mirası kavramı bağlamında Uluslararası tüzük ve uygulamalar çerçevesinde “Yerinde Sergileme” özelliğine sahip, bölgede gerçekleştirilen kazılar sonucunda elde edilen eserlerin sergileneceği, içerisinde bellek odasıyla birlikte ve tüm kazı, yüzey araştırması aşamasında çekilen belgeselin de gösterileceği, müzenin projesi hakkında da bilgiler aldı.

Proje kapsamında hayata geçirilecek olan ve yerinde sergileme özelliği ile Ada’da bir ilk olacak olan müzede ayrıca, “Müzede Eğitim” kavramı ile okul öncesi çocuklardan yetişkinlere kadar uzanacak bir yaş aralığında çalışmaların yapılacağı bir uygulama araştırma birimine de sahip olması özelliği ile de ilk olacak.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ziyarette yaptığı kısa konuşmasında, kültür varlıklarımızın sürdürülebilir bir yapı içerisinde gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekerek, “Yapılan çalışmalar bizler için gelecek kuşaklar için çok önemlidir. Bu yönde gerekli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu ayrıca konuşmasında, kazı süresinde özverili çalışmalarından dolayı başta proje başkanı Doç. Dr. Bülent Kızılduman’a ve teknik ekibine teşekkür etti.

Ataoğlu ayrıca kazı projesine desteklerinden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) yetkililerine de teşekkür etti.

Proje Başkanı Doç. Dr. Bülent Kızılduman da yaptığı kısa konuşmasında, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile DAÜ arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen yüzey araştırması ve kazı projesine desteğinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti KEİ ofisine de teşekkürlerini sundu.

Kızılduman ayrıca, bölgedeki zengin kültür varlıklarının Neolitik Dönem öncesinden Osmanlı Dönemi sonuna kadar, dikkate değer olduğunu vurguladı.