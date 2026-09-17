Türkiye MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir yıl süreyle yeniden uzatılması, Kıbrıs Adasındaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek bir adımdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, üçüncü taraflardan beklentinin, Ada'da hassas dengelere zarar verecek faaliyetlerden kaçınması ve Kıbrıs Türk halkını yok sayan uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiği belirtilerek, "Türkiye, garantör ülke olarak, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gerekli tedbirleri almaya KKTC makamlarıyla işbirliği içerisinde devam edecektir." denildi.

- Mekke Savunma İttifakı

Mekke Savunma İttifakı'nın, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkiler ve savunma işbirliği temelinde şekillenen, savunma ve kolektif caydırıcılık esasına dayalı bir anlaşma olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Anlaşma, herhangi bir ülkeye karşı olmadığı gibi taraf ülkelerin üçüncü ülkelerle mevcut ilişkilerine de alternatif teşkil etmemektedir. Bu çerçevede, askeri işbirliğinin geliştirilmesi, birlikte çalışabilirliğin artırılması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler üç ülke arasında koordinasyon içerisinde yürütülmekte, İttifakın kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

- Miçotakis'in Meis Adası ziyareti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Meis Adası ziyaretine ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan Başbakanı'nın beraberindeki heyetle Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuşlu askeri unsurlarla yaptığı temaslar tarafımızca yakından takip edilmiştir. 1947 Paris Barış Antlaşması uyarınca gayriaskeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan'a devredilen Meis Adası'nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, Ada'nın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır. Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayriaskeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'in barış ve istikrar alanı olmasını, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve diyalog temelinde geliştirilmesini savunmakla birlikte, bu yaklaşım uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin göz ardı edilmesine veya sahada fiili durum oluşturulmasına müsamaha gösterileceği anlamına gelmemektedir. Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayriaskeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz. Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecektir."