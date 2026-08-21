Politis gazetesinin haberine göre, Financial Times’ın iddialarını değerlendiren Rum yetkili kaynaklar, İngiliz Üsleri’nin İran’a karşı kullanılmaması durumunda Güney Kıbrıs’ın herhangi bir tehdit altında olmadığı yönünde güvence verdi.

Financial Times, İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Tahran’ın aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu ve İran rejimine karşı kullanıldığını düşündüğü Avrupa topraklarına zarar vermeyi planladığını öne sürmüştü. Ancak İran hükümeti tarafından söz konusu iddiaya ilişkin şu ana kadar resmi bir doğrulama veya yalanlama yapılmadığı belirtildi.

Politis’e konuşan İranlı diplomatik kaynaklar ise İran kaynaklı açıklamaların her zaman “güvenilir” olmadığını ve bazı açıklamaların diğer tarafın tehditlerine karşılık olarak yetkililer tarafından ortaya atılan spekülasyonlar niteliğinde olabileceğini ifade etti.

Diplomatik kanallar açık

Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklar, Güney Kıbrıs ile Tahran arasındaki diplomatik kanalın açık ve aktif olduğunu belirtti. Kaynaklar, adadaki İngiliz Üsleri de dahil olmak üzere çeşitli konularda taraflar arasında görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Rum hükümet kaynaklarının ise başından bu yana konuya ilişkin güven verici mesajlar verdiği aktarıldı. Rum Yönetimi’nin Tahran’la diplomatik kanallarının bulunduğunu belirten kaynaklar, Güney Kıbrıs’ın bölgede bir “istikrar unsuru” olduğunu savundu.

Bununla birlikte, olası gelişmelere karşı tedbir amacıyla güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve bölgedeki durumun yakından takip edildiği bildirildi.

Yunanistan da teyakkuzda

Gazete ayrıca Yunan basınına dayanarak, Yunanistan’ın da gelişmeler nedeniyle teyakkuz seviyesini artırdığını ve askeri güçlerini yeniden konuşlandırdığını yazdı.

Yunanistan’ın, “Nikiforos Fokas” firkateyni ile dört F-16 savaş uçağını Güney Kıbrıs’taki askeri varlığının bir parçası olarak bölgede tutmaya devam ettiği belirtildi. Gelişmelerin gerektirmesi halinde Güney Kıbrıs’taki Yunan askeri unsurlarının takviye edilmesinin de planlar arasında bulunduğu kaydedildi.