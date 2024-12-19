Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Merkez Binası açılışı gerçekleştirildi.

KIBTES'in Lefkoşa'daki merkez binası düzenlenen açılış programı ile hizmete girdi.

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası merkez binası açılış programına; KIBTES Yönetim Kurulu ve Üyeleri ve KIBTES Başkanı Himmet Turgut’un yanı sıra Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, konfederasyon bünyesindeki sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı komisyon başkanları ve emek camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası MEMUR-SEN Konfederasyonunun yeni üyesi ve 12. sendikası olarak kayıtlara geçti.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut ise böylesine önemli bir günde Memur-Sen ailesi ile birlikte olmanın önemine değindi. KIBTES’in eğitim alanında sendikacılığın farklı bir boyunu gözler önüne sereceğini ifade eden Turgut, “Günü geldiğinde göreceksiniz ki bu memlekette vatanını milletini seven, bayrağına devletine sahip çıkan bir gençlik gelecek. Bunu da biz günden güne büyüyen bu kadromuz ile gerçekleştireceğiz. Biz derdimizi herkese anlatmaya hazırız. Bugün bizler için bir milattır. Bu milat inşallah vatan, millet ve hepimiz için hayırlara vesile olsun. Bizleri bu önemli günde yalnız bırakmayan Memur-Sen ailesine ve bu binada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışta konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugünün Kıbrıs’taki kamu görevlileri açısından oldukça önemli bir gün olduğunu belirterek, “Tarihte bugün mutlaka anılacaktır. Çünkü bugün Türkiye’de 1 milyon 100 bini bulan örgütlü gücüyle Türkiye’nin en büyük örgütlü kapasitesi ve entelektüel gücü olan Memur-Sen ailesi ile bu ailenin yol arkadaşı KIBTES’in hizmet binasını açtığı gündür. Gelecekte bu önemli gün sendikal tarihteki yerini alacaktır. 2016 yılından itibaren Kıbrıs’taki eğitimci arkadaşlarımızla iletişim sürecimiz oldu. Önce dernek sonra sendikal gelişim sürecinde gerek hukuki gerekse fikri destek verdiğimiz buradaki arkadaşlarımızın bugün olduğu gibi gelecekte de her zaman yanlarında olacağımızı ifade ediyorum” dedi.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından edilen dua ile birlikte KIBTES Hizmet Binası’nın açılışı gerçekleştirdi.