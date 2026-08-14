Prof. Dr. Kılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazimağusa’nın kurtuluşunun 52’nci yıl dönümünü, geçmişten bugüne uzanan güçlü bir hafızanın ve geleceğe taşınan ortak bir sorumluluğun bilinciyle anıyoruz. Gazimağusa, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde taşıdığı anlamın yanı sıra, tarih boyunca Doğu Akdeniz’in önemli liman kentlerinden biri olarak sahip olduğu stratejik konumuyla da özel bir yere sahiptir. 1974 yılına giden süreçte Gazimağusa, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve özgürlüğü açısından kritik bir merkez olmuş; kentte yaşayan Kıbrıs Türkleri, zor şartlar altında ortaya koydukları dayanışma, kararlılık ve direnişle şehirdeki varlıklarını korumuşlardır. Bu mücadele, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile birlikte Gazimağusa’nın özgürlüğüne kavuşmasıyla yeni bir dönemin başlangıcını oluşturmuş, Gazimağusa’nın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak hafızalarda yer etmiştir. Bugün bu şehrin huzur içerisinde gelişimini sürdürmesi, geçmişte ortaya konulan fedakârlıkların ve verilen mücadelenin anlamını gelecek kuşaklara aktarmamız açısından büyük önem taşımaktadır.

Bugün Gazimağusa’yı yalnızca geçmişiyle değil; eğitim, bilim, kültür, sanat, turizm ve ekonomik yaşamıyla da değerlendirmek gerekir. Tarihi surları, kültürel mirası, limanı ve kendine özgü kent dokusuyla Gazimağusa, geçmiş ile geleceği aynı şehirde buluşturan önemli bir merkezdir. Şehrimizin sahip olduğu bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi, gelecek nesillere karşı en önemli sorumluluklarımızdan biridir.

Bu noktada DAÜ olarak şehrimizle kurduğumuz güçlü bağın sorumluluğunu her zaman taşıyoruz. DAÜ, yarım asra yakın birikimiyle yalnızca Gazimağusa’nın değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) de bilimsel ve kültürel gelişimine katkı sunan önemli bir kurum olmayı sürdürmektedir. Dünyanın farklı ülkelerinden öğrencileri ve akademisyenleri Gazimağusa’da buluşturan Üniversitemiz, şehrimizin uluslararası kimliğinin güçlenmesine de önemli katkılar sağlamaktadır.

Gazimağusa’nın sahip olduğu potansiyelin, eğitim ve bilim başta olmak üzere farklı alanlarda atılacak adımlarla daha da ileriye taşınacağına inanıyorum. Üniversitemizin şehrimizle bütünleşen yapısı, uluslararası öğrenci ve akademisyen profili ve bilimsel üretim gücü, Gazimağusa’nın dünyaya açılan pencerelerinden biri olma niteliğini güçlendirmektedir. Geçmişten aldığı güçle geleceğe yürüyen Gazimağusa’nın, eğitim ve bilim merkezli gelişimini sürdürerek ülkemizin geleceğinde çok daha önemli bir konum üstleneceğine inanıyorum.

Gazimağusa’nın kurtuluşunun 52’nci yıl dönümünü kutlar, Gazimağusa’nın özgürlüğü ve Kıbrıs Türk halkının güvenliği uğruna mücadele eden, bu toprakların geleceği için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; kahraman mücahitlerimizi ve Mehmetçiklerimizi şükranla yâd ediyor, gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum.”