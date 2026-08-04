Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları söyledi:

Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Bizim yeniden güçlü bir iradeyle alana çıkmamız lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir cümlesi var: "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir." Cumhuriyet Halk Partililer o kimsesizlerin kimsesi olmak zorundadırlar. Hep beraber kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Bizler toplumun unuttuğu, medyanın unuttuğu, evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin Türkiye'yle ilgili sorunları var mı? Var. Kendileriyle ilgili sorunları var mı? Var. Ama o sorunların çözümü için onların yanındayız. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü biz siyasetin unuttuğu insanların partisiyiz. Siyasetin unuttuğu insanların partisiyiz. Daha geçenlerde Ankara'da mevsimlik tarım işçilerine gittim. Bir buçuk milyon tarım işçisi var. Bir buçuk milyon. Onlar çoluk çocuk, yaşlı genç geliyorlar. Tarımın ana aktörleri bunlar. Ürünleri toplamasalar piyasaya ürün süremezler. Onların dertlerini dinledim. Onlarla beraber oldum. Çocuklarıyla beraber oldum. Okullarını terk etmişler. Buradan Millî Eğitim Bakanı'na çağrı yapıyorum. Gitsinler o çocukların eğitimiyle ilgilensinler. Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Oradakilerin sağlık sorunlarıyla ilgilensinler. Bakınız, CHP dışında kimse bunu yapamaz. Kimse gitmez. Onlardan haberleri bile yoktur. Ama biz toplumun her kesimiyle iletişim hâlindeyiz. Bir dertleri olduğu zaman mutlaka CHP'yi ararlar.

“Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz”

Parti halkın partisidir. Biz CHP'yiz. Köklü bir partiyiz. Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır, halk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz Halkın Partisi'yiz. Hiç kimsenin kimliğini siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin inancını siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin yaşam tarzını siyaset konusu yapmayız. Her vatandaşın benim başımın üstünde yeri var. Her CHP'linin başının üstünde de yeri var. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız dedik. Dün bununla ilgili de bir basın toplantısı yaptım. Türkiye'nin temel sorunu nasıl çözülür, nasıl çözülmeli? Bununla ilgili de düşüncelerimizi açıkladık. Düşüncenin, ifade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Hiç kimse endişe etmesin. CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak ne Can Atalay kalacak ne Tayfun Kahraman kalacak ne Osman Kavala kalacak. Ne Selçuk Mızraklı kalacak ne de avukatlar hapiste kalacak. Ya bu ülkede hak olmazsa, hukuk olmazsa, adalet olmazsa ülke nereye gidecek?

“Biz devletin kör kuruşuna tenezzül eden bir siyasi gelenekten gelmiyoruz”