Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sevgili halkım hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim etmedim, göz yumamazdım yummadım. Eziyetlere, haksız, hukuksuz, adaletsiz bir düzene karşı susup dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Milyonlarca göçmenin gelip de sizin ikinci sınıf vatandaş olmanıza susamazdım, susmadım. Hakkari'den Edirne'ye hepimiz biriz. Her gün her şeye zam gelirken benim halkımın belinin bükülmesine gönlüm razı gelemezdi. Kimse sizi ezmesin diye bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadeleye devam edeceğim.

Demokrasi mücadelesine destek vermeye devam edin. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin tüm imkanları seferber edildi. Bu seçimde halkın otoriter yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen ortaya çıkmıştır. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı dimdik ayakta görmek istiyorum, yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız."