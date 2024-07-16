Polis memuru Mehmet Davulcu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16 Haziran 2024 tarihinde Gönyeli'de Sht. Yüksel Dereli Sokakta bulunan C.A.’ya ait ikametgahta kilitli odasının kapısını açıp içeriye girdikten sonra odanın komodini üzerinden bulunan KY 795 plakalı Pejo 307 marka aracın anahtarını alıp çıkış yaptıktan sonra, aracı izinsiz alıp sürerek oradan ayrıldığını söyledi. Polis, olayın 12 Temmuz 2024 tarihinde bildirildiğini, yapılan soruşturmada aracın Gazimağusa’da terk edilmiş, arızalı ve hasarlı şekilde tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, zanlının 12 Temmuz tarihinde tutuklandığını, 13 Temmuz’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, zanlının davasını kabul ederek, “Kapı açıktı, içeri girip, anahtarı aldım” dediğini aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 7 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı bir kefilin 350 bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispatı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.