Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, 24 Ağustos 2026 tarihinde saat 04.30 sıralarında Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde meydana geldi.

Park halinde bulunan ve kapıları kilitli olmayan salon araç içerisinde muhafaza edilen bir şahsa ait para cüzdanı ile içerisindeki kimlik ve banka kartı çalındı. Ardından çalınan banka kartı kullanılarak toplam 2 bin 627 TL’lik alışveriş yapıldığı belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.A. (E-30) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.