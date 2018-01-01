Kim Kardashian'a benzemek 12. kez ameliyat oldu!

Fotoğraflar üzerinde çalışarak benzetme ameliyatı için hazırlık yaptıklarını belirten Cihantimur "Fotoğraflarını çekip ikisini yan yana koyuyoruz. İkisinin birbirine benzeyen ve benzemeyen yanlarını bulup önce bu aşamanın geçmesi gerekiyor. Benzeme ihtimali var mı yok mu? Bir de imkansız şeyler var zaten o kısımları benzetmek imkansız. Orada yapılacak şeyleri çıkartıyoruz uygunsa aynısını photoshopla yapıp ardından ameliyatta yapmaya, benzetmeye çalışıyoruz" diye konuştu



Cihantimur sözlerine şöyle devam etti: "Pamplona, Brezilyalı ama Dubai ve Los Angeles’ta yaşıyor. Jennıfer da meşhur biri. Daha önce de vücuduyla ilgili bana gelmişti o yüzden beni tanıyor. Uzun zamandır böyle bir şey yapmak istiyordu. Çalışmaların hepsini önceden internet üzerinden yaptık"