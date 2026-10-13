Karakuş Öz yazdı…

Ne garip memleket olduk ha …

Kimimiz denizin kıyısında kayınımızı bekliyoruz. Bir haber, bir iz bekliyoruz. Kimimiz ise makam odalarında hangi koltuğun kime kalacağının hesabını yapıyoruz. Hadi hadi, şimdi el vicdana gitsin de öyle konuşun.

Hayat devam ediyor ama diyenleri duyar gibiyim. Elbette hayat devam ediyor. Hepimiz işlerimizde, ailelerimizde, arkadaşlarımızda hayatımızı bir şeklide sürdürmeye çalışıyoruz. Ama be kardeşim Allah’ın aşkına , bir tarafta gözünü denizden ayıramayan aileler varken, öbür tarafta, gözünü koltuktan ayıramayanlar var. Yani ne diyelim ya.

Aslında sanırım çok da bir şey yazmaya gerek yok, bence bütün mesele belki de bu iki görüntünün arasındaki uçurumda saklı ve ispatlı.

LİMANDA BEKLEYENLER

İşte, Onların penceresinden bakılınca makam yok. Seçim derdi yok. Siyasi hesapları hiç yok yok.

Kimin hangi koltuğa oturacağı onları ilgilendirmiyor. Onların tek derdi var. “Yeter ki kayıpları bulunsun” bir avuç toprağı olsun. Anneler göğüslerine vura vura “EVLADIM” ı verin bana diyor. Bir baba “ Üç yaşındaki bebeğimi verin bana diyor”.

Memleketten manzaralar farklı farklı tabi ki. Başka yerlerde, başka hesaplar dönüyor. Mesela, kim hangi göreve gelecek?

Kim koltuğunu koruyacak?Kim güçlenecek?

Kim kaybedecek? Yani kısacası vatandaş can derdinde, yönetirim, yöneteceğim diyenler de az önce saydıklarımızın ve daha fazlasının derdinde.

Bir ülkede insanlar denizden kayıplarının dönmesini beklerken siyaset hâlâ yalnızca koltuk hesabıyla meşgulse, orada sorgulanması gereken sadece kişiler değildir. Vicdan da vardır. Tabi herkeste bulunmaz ama hatırlatmak istedim. Onunda arada soruluyor musunuz?

Ben demiyorum ki ülke sahipsiz kalsın. Elbette devlet yönetilecek. Siyaset yapılacak. Seçimler olacak, görevler değişecek, insanlar makam sahibi olacak. Bunlar normali ile olacak. Ama be gardaş bazı günler vardır ki siyaset susmasını bilecek. Yetkililerin önceliği siyaset olmayacak. Bu bazı günler koştuk unutulacak.

Bazı anlar ve zamanlar vardır ki devlet , tüm gücü ile vatandaşının yanında olacak ve bunu hissettirecek. O koltuk bu gün var, yarın yok. O makam da bugün var ama yarın yok. Ama vatandaşın çığlığı , vatandaşın çaresizliği bir ömür ne geçer , ne biter.

En acısıda nedir bilir misiniz? Toplum hiç bir şeyi unutmaz. Dile getirmez belki ama unutma. Kimin o zor günlerde yanında olduğunu da… Kimin sustuğunu da…

Kimin gerçekten mücadele ettiğini de…

Kimin hâlâ koltuğunun hesabını yaptığını da…

BAZI GÖZLER HÂLÂ DENİZE BAKIYOR.

BAZI GÖLZER DE KOŞTUĞA …

KARAKUŞ