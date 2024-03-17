Bunlar da ilginizi çekebilir

Denetleme Kurulu üyeleri ise Doğan Kerimel ve Cevdet Şenvar olarak belirlendi.

Çarşamba gününe kadar yağmur bekleniyor...

Çarşamba gününe kadar yağmur bekleniyor...

Oda Yönetim Kurulu Asli Üyeleri, Halil Erensu, Derviş Somuncuoğlu, Gülsün Bektaş ve Memduh Erişmen, Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Sema Tekin oldu.

Genel Kurul’da Oda Başkanlığı görevine tek aday olan Cemre Keskin seçildi.

Mali rapor ve faaliyet raporunun okunmasının ardından Denetleme Kurulu görüşünden sonra mali rapor oylanarak kabul edildi.

Odadan verilen bilgiye göre, Genel Kurul’da Halil Erensu Divan Başkanlığı görevini, Memduh Erişmen ve Derviş Somuncuoğlu Divan Sekreterliği görevlerini üstlendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.