Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

05.01.2025 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde, Ahmed BULANIK (E-41) yönetimindeki TRK 641 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada cadde üzerinde bulunan trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa uymayıp dikkatsizce Uğur Mumcu Bulvarına giriş yapması sonucu, o esnada bulvar üzerinde tarafına yeşil ışık yandığı için kuzey istikametine doğru seyreden Hamza NAZIR (E-22) yönetimindeki UJ 540 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hamza NAZIR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çenesinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, cerrahi serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.