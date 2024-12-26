Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sosyal medya hesabı üzerinden göreve gelmesinin ikinci yılına yönelik bir paylaşımda bulundu.

Ceyhun Kırok, “2022 yılı Aralık ayında yapılan yerel seçimler sonrası bana emanet edilen belediyemizin yetki ve kaynaklarını, sorumluluk ve duyarlılık ilkeleriyle, hesap verebilirlik, adillik, kapsayıcılık, şeffaflık, etkililik ve verimlilik prensipleri doğrultusunda en iyi şekilde kullanmaya özen gösterdim. Sizlere layık olmak için hiçbir siyasi görüş ayrımı yapmaksızın, insana, doğaya ve tarihi mirasa değer veren, yatırım ve çözüm odaklı politikalar geliştirdik” ifadelerini kullandı.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA BİRÇOK ÖNEMLİ GÖRÜŞME…

“Bu yaklaşımla; eğitim, altyapı, teknoloji, sosyal sorumluluk, çevre, sağlık ve daha pek çok alanda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla sizlerin yaşam kalitesini artırmayı hedefledik” diyen Kırok, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ayrıca, aldığımız önlemler ve gelir getirici faaliyetler sayesinde belediyemiz, güçlü ve sürdürülebilir bir mali yapıya kavuştu. Bu sağlam mali yapı sayesinde hem daha fazla hizmet ve yatırım yapabilecek bir kapasiteye ulaştık, hem de belediye çalışanlarımızın maaş ve özlük haklarını zamanında ödeyerek onların sosyal haklarını güvence altına aldık.

Bunun yanında, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Ofisi, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların hibe programlarından yararlanmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında birçok önemli görüşme gerçekleştirdim. Bu girişimlerimizle beldemize ek kaynaklar sağlamayı hedefledik.”

“SİZLERE VAAT DEĞİL, SÖZ VERDİM”

Kırok, “Her zaman söylediğim gibi, sizlere vaat değil, söz verdim. İki yıl gibi kısa bir sürede verdiğim sözlerin bir kısmını yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ben ve çalışma arkadaşlarım, kalan tüm vaatlerimizi hayata geçirmek için gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın” açıklamasını yaptı.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Kırok, “Tüm bu çabalarımız, sizlerin bu beldede yaşamaktan mutlu olacağı ve gurur duyacağı bir belediyeyi oluşturmak içindir. Unutmayın ki tüm bu başarılar, sizlerin de katkılarıyla mümkündür” diyerek, sözlerini noktaladı.