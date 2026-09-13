Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlaması öncesinde bölgedeki okulları ziyaret ederek okul müdürleriyle bir araya geldi.

Okulların mevcut durumunun yerinde incelendiği ziyaretlerde, eğitim ortamlarındaki eksiklikler ve ihtiyaçlar değerlendirildi.

Başkan Kırok, öğrencilerin daha güvenli ve iyi koşullarda eğitim görebilmeleri amacıyla belirlenen ihtiyaçların karşılanması için belediye olarak gerekli desteği sağlayacaklarını belirtti.

Yeni eğitim yılının bu hafta başlayacağını hatırlatan Kırok, tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarılı bir eğitim dönemi diledi.