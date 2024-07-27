Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, toprak molozlarının çevreye atılmasına ve bu duruma çare bulunmamasına tepki gösterdi. Bölgede yeni başlayan 3 otel projesinin kazısından yaklaşık 30.000 (otuz bin) kamyon toprak çıkacağını söyleyen Kırok, bahse konu toprakların nereye döküleceğini sordu.

Bu konudaki işleyişe de tepki gösteren Kırok, “Bu kazı izinleri verilirken bu toprakların da nereye döküleceği formalite icabı soruluyor ve göstermelik bir yer belirleniyor. Bölgemizde bu kazı topraklarını nereye dökebiliriz diye günde en az 3-4 telefon alıyorum. Artık bu soruna kesin bir çözüm bulunmalı” dedi.

Ceyhun Kırok'un açıklaması şöyle:

"Bölgemizde yıllardır devam eden başka bir doğa felaketi…

Yapılar kazılardan çıkan topraklarla molozların dökülebileceği bir alanın olmaması, inşaat kazalarının boş bulunan en yakın yerlere gelişi güzel dökülmesine neden oluyor.

Göreve geldiğim günden beri bu konuda Çevre Dairesi ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü başta olmak üzere birçok merciye bu konuyu yazılı ilettim, sonuç ortada.

Bölge inşaat yönünden büyüyen ve gelişen bir bölge fakat doğa yok oluyor.

Bölgemizde yeni başlayan 3 otel projesinin kazısından yaklaşık 30.000 (otuz bin) kamyon toprak çıkacak.

Peki bu topraklar nereye dökülecek?

Defalarca öneriler üreterek verimsiz orman arazilerinin olduğu veya bir şekilde daha önceden tahrip edilen yerlere bu toprakların dökülebileceği ve daha sonra ağaçlandırılabileceğini önerdim. Ne yazık olumlu bir cevap alamadım. Bu kazı izinleri verilirken bu toprakların da nereye döküleceği formalite icabı soruluyor ve göstermelik bir yer belirleniyor.

Bölgemizde bu kazı topraklarını nereye dökebiliriz diye günde en az 3-4 telefon alıyorum. Artık bu soruna kesin bir çözüm bulunmalı.

1- Ya bodrum kazısana izin verilmeyecek…

2-Ya da bu toprakların değerlendirileceği bir alan gösterilecek.”