Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Kıbrıs Postası’nda Erçin Şahmaran’ın konuğu oldu. Kale Kişi, ülke gündemi, seçim süreci, CTP’nin iktidar hazırlıkları, güvenlik, ekonomi ve Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Ekonomi ve maliye konusundaki ana yol haritamızı toplumla bu ay içerisinde paylaşmış olacağız” şeklinde konuşan Kale Kişi, CTP’nin güçlü bir iktidar hedefiyle hazır olduğunu vurguladı.

“GÜÇLÜ BİR HÜKÜMET PROGRAMIYLA HALKIN KARŞISINA ÇIKACAĞIZ”

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, iktidara geldiklerinde uygulanacak politikalar ve görev üstlenecek kadrolar üzerinde ilk günden itibaren çalışmaya başladıklarını ifade etti. Kale Kişi, ülkenin ciddi bir borç yükü ve derin sorunlarla karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekerek CTP’nin önümüzdeki beş yıla ilişkin ciddi planlamalar yaptığını, güçlü bir milletvekili kadrosu ve güçlü bir hükümet programıyla halkın karşısına çıkmaya hazırlandığını vurguladı. Mehmet Kale Kişi, Toplumdan gelen “CTP gelince ne yapacak?” sorusunu son derece önemsediklerini ve buna kapsamlı şekilde yanıt vereceklerini kaydetti. “Her bir alanla ilgili ayrı sunumların yapılacağı, çok spesifik rakamların verileceği, yasal düzenlemeleriyle birlikte hazırlığımızın ne olduğunu anlattığımız çok ciddi bir hazırlığımız var. Ama onun öncesinde özellikle ekonomi ve maliye konusundaki ana yol haritamızı toplumla bu ay içerisinde paylaşmış olacağız” şeklinde konuşan Kişi, açıklanacak programla toplumun sorularının da yanıt bulacağını söyledi.

“CTP’NİN EKONOMİK PROGRAMININ ÖNEMLİ AYAKLARINDAN BİRİ BORÇ YÖNETİMİ OLACAK”

Ekonomide öncelikli konulardan birinin hayat pahalılığı olduğunu vurgulayan Kale Kişi, özellikle temel gıda maddelerine yönelik ciddi çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Maaş artışlarıyla hayat kalitesindeki artış arasındaki bağın koptuğuna işaret eden CTP Genel Sekreteri Kale Kişi, “Burada çözmemiz gereken şey maaşlar değil. Burada çözmemiz gereken fiyat artışının durdurulmasıdır” diye konuştu. Temel gıda maddelerindeki girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve devletin sağlayacağı teşviklere yönelik planlamaların bulunduğunu kaydeden Kale Kişi, CTP’nin bu konuda somut önerilerini kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. Kale Kişi ayrıca, mevcut borç yükünün artık yönetilmesi gereken ciddi bir mesele haline geldiğini ve CTP’nin ekonomik programının önemli ayaklarından birini borç yönetiminin oluşturacağını belirtti.

“GÜVENLİK MESELESİ, SİYASİ TARTIŞMALARIN ÖTESİNDE TOPLUMSAL BİR SORUN”

Kale Kişi, son dönemde artan ve çeşitlenen suç olaylarıyla ilgili CTP’nin Cumhuriyet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırmasına da değinerek güvenlik meselesinin siyasi tartışmaların ötesinde toplumsal bir sorun olduğunu vurguladı. “Bunu bir siyasi malzeme olarak görmüyoruz” diyen Kale Kişi, yaşanan son olayların toplumdaki kaygıyı ciddi biçimde artırdığını ifade etti. CTP’nin güvenlik ve nüfus politikalarına ilişkin hazırladığı projeler bulunduğunu belirten Kale Kişi, Meclis’te bunlara ilişkin önerilerin de ortaya konacağını söyledi. Meclis’in bir bütün halinde konuyu ele alması gerektiğinin altını çizen Kişi, CTP’nin Meclis’te muhalefet görevini yerine getirirken aynı zamanda toplum yararına atılacak adımlara katkı koyucu bir pozisyonda olacağını vurguladı.

“CTP’NİN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE İKTİDARDA OLACAĞI BİR GERÇEKTİR”

Genel ve yerel seçim hazırlıklarını da değerlendiren Kale Kişi, iki seçimin aynı gün ve mevcut seçim sistemiyle gerçekleştirilmesinin seçim güvenliği ve demokratik süreç açısından doğru olmayacağını ifade etti. Buna rağmen CTP’nin her senaryoya hazır olduğunu vurgulayan CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya konan güçlü sandık örgütlenmesinin sürdürüldüğünü söyledi. Düzenli kamuoyu araştırmalarında CTP’ye yönelik desteğin korunduğunu ifade eden Kale Kişi, “CTP’nin güçlü bir şekilde iktidarda olacağı bir gerçektir” dedi. Yerel seçimlerde de hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden Kale Kişi, aday belirleme süreçlerinde örgütlerin iradesine, toplumdaki karşılığa ve demokratik yöntemlere önem verdiklerini belirterek mevcut yedi CTP’li belediyenin sayısını artıracaklarına inandıklarını söyledi.

“ERHÜRMAN’LA BİRLİKTE KIBRIS SORUNUNDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI”

Kale Kişi son olarak Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CTP’nin kurulduğu günden bugüne Kıbrıs sorununda siyasi eşitliye dayalı, iki toplumlu ve iki bölgeli federasyonu savunduğunu ve bunun için çalıştığını ifade eden Mehmet Kale Kişi, son dönemde yaşanan gelişmelerin Kıbrıs sorununda yeni bir döneme işaret ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin adaya gelişinin tesadüfi olmadığını söyleyen Kale Kişi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu diplomatik çabaların bu süreçte önemli rol oynadığı görüşünü dile getirdi. Beş yıl boyunca müzakere yürütülmediğini anımsatan Kale Kişi, bugün konuların yeniden konuşulmaya başlanmasını ve 5+1 hedefinin gündemde bulunmasını umut verici olarak nitelendirdi. Kişi, Müzakeresiz geçen yılların ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la birlikte Kıbrıs sorununda yeni bir dönemin başladığını söyledi.