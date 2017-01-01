Kitaplara sevdalı insanların 8 ortak özelliği!
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Sosyalleşme arzusunun giderek çoğaldığı son günlerde insanlar zamanlarını evde kalıp kitap okumak yerine barda eğlenerek veya kafelerde vakit öldürerek geçiriyor.
Fakat kitapseverler farklı tarzda kitap türlerine ilgileri de olsa ortak paydalarda buluşabiliyorlar. En büyük ortak noktaları kitap okumak için her türlü vakti değerlendirmeleri olan bu insanların ortak birçok noktası daha var.
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1. Bir kitabı bitirdikten sonra bile hala o kitapta yaşıyormuş gibi hissederler.
Kitaplara gönülden bağlı olan insanlar bir kitabı bitirdikten sonra o dünyadan kolay kolay çıkamazlar. Birkaç gün o kitapta yaşayan bir karakter gibi gezinirler. Karakterlerle kendilerinden birer parça bulurlar ve onlara eşlik ederler.
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2. Hayal güçleri çok geniştir.
Kitap okumayı gerçekten seven insanlar kitabın içindeymişçesine yaşarlar. Bu yüzden sonsuz bir hayal dünyaları vardır. Yazarın hayal dünyasına kolayca adapte olurlar. Bu durum onların kitap bitse bile hayallerinde o kitabın devamını yaşamalarına neden olur. İşten eve dönerken, okuldan çıkarken, otobüs beklerken etrafa okudukları kitaptaki karakterlerin gözlerinden bakarlar.
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3. Kendileriyle vakit geçirmeye bayılırlar.
Bazı insanlar bütün boş vakitlerini diğer insanlarla doldururken, kitaplara sevdalı olan insanlar boş vakitlerinde en sevdiği koltukta oturup okuyacakları kitapla baş başa olmayı tercih ederler. Zaman onlar için çok değerlidir ve bu yüzden kitap okuyarak zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdiklerini düşünürler.
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4. Kendilerini geliştirmeyi severler.
Kitapseverler kitapları sadece keyifli vakit geçirmek için okumazlar. Aynı zamanda bitirdikleri her kitaptan sonra duydukları haz onlar için paha biçilemezdir. Kitaplar kendilerini geliştirmek için seçtikleri en harika yoldur. Yeni şeyler öğrenmeye bayılırlar.
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5. “Kitabı filminden daha iyiydi ya.”, der ve sinir bozucu olabilirler.
Kitaplarla aşk yaşayan bu insanlar için film kesinlikle kitaptan daha iyi olamaz. Bu bir hakarettir. Her zaman kitap kazanacaktır. Hem o betimlemeler, kelimelerin hayal gücünde yarattığı sahneler filmden daha iyi olabilir mi?
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6. Kitaplara özensiz davranılmasından nefret ederler.
Bir kitabı kapağından kıvırarak okuduğunuzu gören bir kitapsever sizi saygısız olmakla suçlayabilir. Kitaplar sadece nesne değil, onların arkadaşlarıdır. Bu yüzden kitap aşığı insanlar size bir kitabını ödünç verecekse, dikkatli olmakta fayda var.
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7. Her yerde kitap okuyabilirler.
Onlar için otobüs, metro, iş yeri, kafe, restaurant fark etmez. Kitaplarını eline aldıkları an, sayfalardaki dünyaya dalarlar ve çevrelerindeki her şeyi unuturlar. Gerçek bir kitapseveri yürürken bile kitap okurken görebilirsiniz.
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8. Etkileyici bir kütüphaneye sahiptirler.
Etkileyici olmak için kitap biriktirmezler tabii. Ama kitap okumayı seviyor olmak, muazzam bir arşiviniz olmasını sağlar. Böyle bir kütüphaneye sahipken kim sizi çekici bulmasın? Sizin hakkınızda pek fazla bilgi sahibi olmayan insanları evinizde ağırladığınızda bırakacağınız intibanın nasıl olacağıyla ilgili şüpheniz olmasın.