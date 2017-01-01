Kitaplara sevdalı insanların 8 ortak özelliği!

8. Etkileyici bir kütüphaneye sahiptirler.



Etkileyici olmak için kitap biriktirmezler tabii. Ama kitap okumayı seviyor olmak, muazzam bir arşiviniz olmasını sağlar. Böyle bir kütüphaneye sahipken kim sizi çekici bulmasın? Sizin hakkınızda pek fazla bilgi sahibi olmayan insanları evinizde ağırladığınızda bırakacağınız intibanın nasıl olacağıyla ilgili şüpheniz olmasın.