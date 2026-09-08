Tülin Berova yazdı…

Otuz Ağustos sabahına Zafer Bayramı’nın gururunu yaşayarak başlamıştık. Gün ilerlerken Girne açıklarından gelen haberle millî bayramımızın sevinci yerini derin bir üzüntüye bıraktı. Ardından ilan edilen ulusal yas, yaşanan acının toplumun ortak acısı olduğunu bir kez daha gösterdi. O günden bu yana Girne’nin kıyıları yalnızca denizin sesini değil, bekleyişin ağırlığını da taşıyor.

Girne’de yaşayan biri olarak arama kurtarma faaliyetlerini uzaktan anlatılan bir haber gibi takip etmiyorum. Gece boyunca duyulan helikopterlerin sesi, sabaha karşı artan hareketlilik ve denizde kesintisiz sürdürülen çalışmalar, mücadelenin hayatımızın ortasında olduğunu hatırlatıyor. Ekipler görev başında, aileler gelecek haberi bekliyor.

Bu facianın acısını yalnızca kayıp yakınları değil, bütün toplum paylaşıyor. Elbette hiçbirimiz ailelerin yaşadığı acının ağırlığını bütünüyle bilemeyiz. Ancak bir anne olarak kıyıda bekleyen annelerin, babaların, eşlerin ve evlatların hissettiklerini düşünmeden duramıyorum. Kıyıda süren bekleyiş, ailelerin taşıdığı acının ve umudun bütün topluma nasıl yayıldığını gösteriyor.

KKTC’nin kurumları ilk andan itibaren sahadaydı. Anavatan Türkiye’den gelen askerî ve teknik ekipler de sahip oldukları imkânlarla bu çabaya destek verdi. TCG Işın ve TCG Alemdar’ın denizdeki görevleri ile hava unsurlarının gece gündüz süren mesaisi, çalışmaların hangi şartlarda yürütüldüğünü gösteriyor.

Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın gerçekleştirdiği ortak basın toplantısı, yürütülen çalışmaların ve iki ülke arasındaki güçlü koordinasyonun kamuoyuyla paylaşılması açısından önemliydi. Cevdet Yılmaz’ın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşerek süreci değerlendirmesi ve kayıp yakınlarıyla bir araya gelmesi de dayanışmanın kurumsal ve insani yönünü tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduğu yönündeki kararlı mesajı ise sahada sürdürülen çalışmalarla karşılığını bulmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin bu hassas dönemde gösterdiği yakın ilgi ve süreci dikkatle takip eden görev anlayışı ayrıca değerlidir.

Başbakan Ünal Üstel ve hükûmet yetkililerinin ilk günden bu yana kıyıda bekleyen ailelerle yakın temas içerisinde olması da sürecin önemli bir parçasıdır. Ailelerin yanında bulunulması, gelişmelerin kendileriyle düzenli olarak paylaşılması ve bekleyişlerine eşlik edilmesi, bu zor günlerde gösterilen duyarlılığın bir ifadesidir. Günlerdir bölgede görev yapan basın mensupları da gelişmeleri kamuoyuna ulaştırmaktadır.

Başbakan Ünal Üstel’in Türkiye’de gerçekleştireceği temaslar da sürecin takibi açısından önem taşımaktadır. Uzman kuruluşların hazırladığı teknik değerlendirmelerin ele alınacağı görüşmelerde, mevcut imkânlar ve bundan sonraki süreç ilgili taraflarla değerlendirilecektir. Teknik kararların uzmanlık çerçevesinde şekillenmesi, siyasi iradenin ise ortaya konulan seçeneklerin takipçisi olması önemlidir.

Arama kurtarma faaliyetleri devam ederken adli ve teknik incelemeler de sürmektedir. Gerçeğin ortaya çıkarılması, bilgi ve belgelerin ışığında yürütülecek hukuki sürecin sonucunda mümkün olacaktır. Peşin hükümler yerine bu sürecin tamamlanmasını beklemek devlet ciddiyetinin gereğidir.

Bu acının ardından deniz ulaşımı, denetimler ve alınması gereken tedbirler elbette değerlendirilecektir. Bugün Girne’de kıyıya baktığımızda ise aklımız kayıplarımıza ulaşılması için verilen mücadelede ve ailelerin bekleyişindedir.

Girne’de hissedilen bu bekleyiş, Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar bütün KKTC’nin ortak hissiyatına dönüşmüştür. Denizde sürdürülen her çalışma, kayıplarımıza ulaşabilmek için verilen büyük gayretin bir parçasıdır. Devletimizin kurumları görev başındadır, Anavatan Türkiye desteğiyle yanımızdadır. Şimdi hepimizin ortak dileği, bekleyen ailelerin bu ağır belirsizlikten kurtulması ve kayıplarımıza ulaşılmasıdır.