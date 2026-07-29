Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fırat Uğuroğlu olguları aktardı. Polis, 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Sht. Sami Küpeli Sokak üzerinde bulunan bir meyhane içerisinde kendisinden ayrılmaması için tasarrufunda bulundurduğu 1 adet 9 mm çapında canlı mermiyi kız arkadaşına vererek kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu suçunu işlediğini söyledi.

Polis, olayın 26 Temmuz’da bildirildiğini, merminin emare alındığını ve zanlının tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada adına kayıtlı bir adet silah ve 50 adet mermi bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.