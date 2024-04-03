Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru İpek Üzüm mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 30 Mart 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında kız meselesi yüzünden tartıştığı A.D.’nin yüzüne iki kez yumruk atarak, sağ alt dişinin kırılarak, vahim zarara uğramasına neden olduğunu söyledi.

Polis, olayın ardından Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülen A.D.’nin diş hekiminin kontrolünden geçirildiğini, dişinin kırıldığına dair rapor alındığını açıkladı.

Polis, A.D.’nin şikayeti üzerine hakkında yakalama emri çıkarılan zanlının önceki gün Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise ağır tahrik altında bu suçu işlediğini söyledi.

Zanlı, “Darp ettiğim şahıs bir yıl önce çok yakın arkadaşımdı. Bir olaydan dolayı aramız açıldı. Daha sonra evimi bastı, öğretmenlerine, arkadaşlarıma hakkımda kötü ve yalan şeyler söyledi. Bana iftira attı. İtibarımı zedeledi. Birçok kez beni tehdit etti. Son olarak kız arkadaşıma benim hakkında yalan şeyler söyledi. Kız arkadaşımla ayrıldık, A.D. bunu bildiği için olay günü gülerek “Ne oldu canın mı sıkkın” dedi. O esnada vurdum ama yanağına değil kafasının arkasına vurdum. Yaptığım çok kötü, pişmanın ama ağır tahrik altında bu suçu işledim”.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının5 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.