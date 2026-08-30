KKTC, Türkiye, İtalya, İran ve Brezilya’dan ekipleri Kızılbaş Parkı Cuma Mağusalı Amfi Alanı’nda gerçekleştirilen açılış gecesinde konuşmaların ardından sahne aldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve dernek yetkililerinin yer aldığı gecede konuşma yapan Başkan Harmancı, kardeşlik ve barış vurgusu yaptı.

Başkan Harmancı: “Kızılbaş Parkı kültürlerin buluşma noktası oldu”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 16. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin açılış gecesinde yaptığı konuşmada, festivalin farklı kültürleri bir araya getiren yapısına dikkat çekerek barış ve kardeşlik mesajları verdi.

Harmancı, festivalde Brezilya, Türkiye, İtalya ve İran’dan ekiplerin yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Lefkoşa’da halk dansları derneklerinin yıllar içerisinde verdiği mücadeleyle bugün kültürlerin buluştuğu önemli bir ortam oluşturulduğunu belirten Harmancı, “Kızılbaş Parkı kültürlerin buluşma noktası ve ev sahibi oldu" dedi.

Konuşmasında Barcelona Futbol Okulu’nun KKTC’de gerçekleştirmesi planlanan kampın iptal edilmesine de değinen Harmancı, çocukların spor yapmasının önüne engel konulmaması gerektiğini söyledi.

Harmancı, “Biz çok acılar çekmiş bir coğrafyada yetiştik. Onlar geçmişimizi bilsin; ama onları düşmanlıkla beslemeyelim” ifadelerini kullandı.

Çocukların kardeşçe yetişmesinin önemine vurgu yapan Harmancı, “Bırakalım kardeşçe yetişsinler. Bırakalım spor yapsınlar, dans etsinler, oynasınlar, özgürce yaşasınlar. O zaman bu adaya barış gelecek. O zaman kardeşlik de gelecek” dedi.

Festivalin bu yılki organizasyonunda Lefkoşa Folklor Derneği, FOGEM, TUFAD, Gençlik Merkezi Birliği ve HASDER paydaş olarak yer alıyor. Farklı ülkelerden ekipleri aynı sahnede buluşturan festival, kültürel paylaşım, dostluk ve halk danslarının birleştirici gücünü ön plana çıkarıyor. LTB Başkanı Mehmet Harmancı da konuk ekipleri kabulünde, farklı ülkelerden insanların halk dansları ve kültür aracılığıyla Lefkoşa’da buluşmasının dostluk ve kültürel paylaşım açısından önemine dikkat çekmişti.

Festival kapsamında 31 Ağustos’ta Kızılbaş Parkı’nda halk dansları gösterileri devam edecek. Festival, 1 Eylül’de Kızılbaş Parkı’nda gerçekleştirilecek kapanış seremonisi ve gösterilerle tamamlanacak