Dernekten verilen bilgiye göre, temaslarda KKTC ile Adana arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağların güçlendirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin artırılması konuları ele alındı.

Heyet sırasıyla AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ile Feke Belediye Başkanı Cömert Özen’i ziyaret etti.

Ziyaretler ardından değerlendirmelerde bulunan KKTC Adanalılar Dayanışma, Aktivite ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aktaş, Adana ile KKTC arasındaki kültürel ve sosyal bağları pekiştirmek adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.