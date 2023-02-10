Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’deki depremden etkilenen afet bölgelerinde kullanılmak üzere bağış yapmak isteyen vatandaşların, KKTC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi (KKTC AFAD) tarafından belirlenen öncelikli ihtiyaç listesine göre bağışta bulunmalarını rica edildi.

Açıklamada, bağış yapmak isteyenlerin yardım malzemelerini Atatürk Kapalı Spor Salonu’ndaki KKTC AFAD yetkililerine teslim edebileceği bildirildi.

Yardım Toplama Merkezi’nin Cumartesi ve Pazar günü de açık olacağı ifade edildi.

KKTC AFAD’dan açıklanan öncelikli ihtiyaç listesi ise şöyle: