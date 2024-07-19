Büyükelçi, Güney Kıbrıs’ın sınır boyunca 250’ye yakın ağır silah mevzisi yerleştirdiğini belirterek, “Bunların bir kısmı da ara bölge içerisinde. BM’nin bu duruma yeterli tepkisi olmadı” ifadelerini kullandı.

KKTC İLE ANLAŞMA İMZALAMAK ZORUNDALAR

KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu şu açıklamalarda bulundu:

“Güney Kıbrıs, son yıllarda silahlanmaya ağırlık verdi, bu tehlikeli bir şeydir. Askeri tatbikatlar yapıyor. Sınır boyunca 250’ye yakın ağır silah mevzisi yerleştirdiler. Bunların bir kısmı da ara bölgede. BM’nin bu duruma yeterli tepkisi olmadı.

BM Barış Gücü 1964’ten beri adada bulunuyor, Güney Kıbrıs’a müzahir tutum sergiliyor. KKTC’nin rızasını almadan operasyonlarını sürdürüyor. BM Barış Gücü’nün KKTC’deki varlığı ve faaliyetlerinin KKTC ile bir yasal anlaşma ile yürütülmesine ilişkin bir girişimimiz var. Barış gücü KKTC’de faaliyetlerini devam ettirmek istiyorsa, KKTC ile bir anlaşma imzalamak zorundadır.

Tarafsız davranmıyor, bu nedenle sorunun bir parçası oluyor. BM Barış Gücü, Rumların ara bölgede kurduğu ağır silah mevzilerini protesto etmiyor, kurulmasını engellemiyor. Fakat KKTC vatandaşlarına yol yapmak istediğimizde araçlarını önümüze çıkarıyor”