Macar Turan Vakfı tarafından Hun ve Türk kökenli toplulukların geleneksel kültürlerini, tarihi miraslarını ve ortak değerlerini tanıtma amacıyla düzenlenen "Büyük Hun-Türk Kurultayı"na bu sene ülkemizi temsilen Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyeleri Prof.Dr. Tülen Saner ve Ayhan Türe katıldı. Resmi açılış töreni ve atlı bayrak geçişini Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçisi Gülsun Erkul ve KKTC Budapeşte Temsilcisi Çağrı Kalfaoğlu ile birlikte takip eden heyet üyeleri etkinlik vesilesiyle Macaristan’da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ve Macar-Turan Vakfı Başkanı Andras Biro ile biraraya geldi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev ve bir çok ülkeden davetlilerin katıldığı Büyük Hun Türk Kurultayı’nın etkinlik alanını her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Etkinlik vesilesiyle Macaristan’da bulunan Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyeleri Saner ve Türe, TİKA ile Macaristan’ın önde gelen Üniversitelerinden olan ELTE Tarih Enstitüsü iş birliğinde Budapeşte’deki Macaristan Ulusal Müzesi’nde düzenlenen “500. Yılında Mohaç’ı Anlamak” konulu konferansa da katılım sağladı.