10 sporcudan oluşan KKTC milli takımı, 15 ülkeden toplam 890 sporcunun katıldığı şampiyonada 6 şampiyonluk, 3 ikincilik, 3 üçüncülük elde etti. Ayrıca 3 Gold Star Gala (şampiyonlar şampiyonu) kazanıldı.

Beklenen gün geldi, 18 yıllık özlem bitiyor...
Beklenen gün geldi, 18 yıllık özlem bitiyor...
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Coşkun Ateş Fıt Kids Senior kategorisinde Gold Star ödülü kazanırken, Hazal Akçabey 15 yaş kategorisinde Gold Star ikincilik ödülüne layık görüldü.

Tunç Çağlayan 8 yaş Fit Kids kategorisinde şampiyon olurken, Defne Ekşi 4 yaş Fit Kids kategorisinde şampiyonluk elde etti.

Leman Gayi 12 yaş Fit Kids kategorisinde şampiyonluk, Acrodans kategorisinde üçüncülük kazandı.

Şengül Karataç 16 yaş Miss Fitness, Umay Ada Erdemli de 9 yaş Fit Kids kategorisinde ikincilik elde etti.