10 sporcudan oluşan KKTC milli takımı, 15 ülkeden toplam 890 sporcunun katıldığı şampiyonada 6 şampiyonluk, 3 ikincilik, 3 üçüncülük elde etti. Ayrıca 3 Gold Star Gala (şampiyonlar şampiyonu) kazanıldı.
Coşkun Ateş Fıt Kids Senior kategorisinde Gold Star ödülü kazanırken, Hazal Akçabey 15 yaş kategorisinde Gold Star ikincilik ödülüne layık görüldü.
Tunç Çağlayan 8 yaş Fit Kids kategorisinde şampiyon olurken, Defne Ekşi 4 yaş Fit Kids kategorisinde şampiyonluk elde etti.
Leman Gayi 12 yaş Fit Kids kategorisinde şampiyonluk, Acrodans kategorisinde üçüncülük kazandı.
Şengül Karataç 16 yaş Miss Fitness, Umay Ada Erdemli de 9 yaş Fit Kids kategorisinde ikincilik elde etti.