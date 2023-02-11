KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş'a vardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinin Büyüknacar Köyü‘nden, yani ilk depremin ana merkez üssünden merhaba...

Gönüllü ekibimiz ile birlikte battaniye, çocuk bezi, hijyen malzemeleri, çeşitli ikramlar ve su gibi temel ihtiyaçları Sağ selim bir şekilde bölgeye getirebildik çok şükür. Dağıtıma da başladık hayırlısıyla...

Burada ara ara artçı depremler devam ediyor. Yollar karlı, buzlu ve deprem nedeniyle komple çatlamış.

Yolculuk çok zordu. Neredeyse hiç uyumadık. Dualarınızı lütfen eksik etmeyin...