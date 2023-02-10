KKTC Engelliler Dayanışma Derneği'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği olarak oluşturduğumuz bir gönüllü ekibi ile birlikte depremzedelere destek olabilmek için yola çıkıyoruz. Hava, yol, dinlenecek yer olmaması ve benzeri zor şartlar nedeniyle kolay bir yolculuk olmayacağının farkındayız. Lakin oralarda olma, karınca kararınca da olsa elinden geleni yapma duygusu, zorluklara baskın geldi çok şükür.

Su, ekmek, çeşitli ikram ve gıdalar, battaniye, çocuk bezi ve türevli acil ihtiyaçları Adana'dan tedarik ederek Osmaniye, İskendurun, Hatay kırsallarına uğrayarak iyilik yolculuğumuza başlayacağız hayırlısıyla.

Akabinde ise imkanlar ve yollar el verirse Kahramanmaraş, Adıyaman kırsallarını ziyaret edecek, Kıbrıs'tan çocuklarımızın olduğu İsias Otel enkazına ulaşacak, ailelerimizin yanında olacağız inşallah.

Yine çeşitli lokasyonlarda sıcak çorba ikramı yapabilmek için hazırlıklar yapıyoruz. Ayrıca konvoyumuza dahil ettiğimiz bir yolcu otobüsü ile Adana-Mersin bölgelerine gelmek isteyen depremzedelere yardımcı olacağız.

Dualarınızı rica ediyoruz. Yaklaşık 4-5 gün boyunca sürekli yolda olacak, uykuya vakit ayıramadan Kıbrıs’ın emanetlerini ve selamını daha fazla depremzedeye ulaştırabilmek için gayret edeceğiz.

Sadece yakın çevreme bu iyilik yolculuğumuzdan bahsettim. Ve 2 gün gibi çok kısa bir sürede ciddi bir bütçe oluştu. Gerçekten son derece yüce gönüllü, dar günde dostunun, kardeşinin elini bırakmayan ve en önemlisi de hızlı bir şekilde kenetlenebilen bir ülke olduğumuzu bu süreçte tekrar görmüş olduk. Duygulanmamak mümkün değil...

Katkılarıyla yanımızda olan tüm gönüllülerimize, her zaman olduğu üzere bu süreçte de desteğiyle dost elini hissettiren Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne ve 6 kişilik gönüllü ekibimize teşekkür ediyorum...