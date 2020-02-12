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14:55
İzcan: BKP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,Akıncı’yı destekleme...
14:38
KKTC’den bağışlanan karaciğerle sağlığına kavuştu
14:33
Harmancı, KITREB heyetini kabul etti
14:28
Değirmenlik Belediyesi’nde Faturalar Kiosklardan Ödenebilecek
14:25
İtalya'da nüfusun azalma hızı 102 yılın en yükseğine çıktı
14:24
Kocasının MR parası için 66 yaşında koşu yarışına katılıp...
14:19
Tatar: “Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Artık Siyasi...
14:16
Hukuk Komitesi, Üniversite Açma İznine İlişkin Üç Karar Tasarısını...
14:14
Corona virüsü salgını nedeniyle dışarı çıkamayan maratoncu evinde...
14:05
Rum Yönetimi ''Ahlaklı Hacker'' Arıyor
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KKTC Gazete Manşetleri - 12 Şubat 2020
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