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11:08
'Gizli' sualtı kıtasının ortaya çıkış tarihi açıklandı
10:51
Araba büyüklüğünde kaplumbağa fosili bulundu
10:46
Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard: "ABD sınırındaki göçmen...
10:42
Tatar:Artık vizyon ve cesaret gerekli
10:34
Güzelyurt Kaymakamlığı:Bölgeye girmek yasak
10:15
ABD Başkanı Trump: İran konusunda iyi işler yapıyoruz ve zayıflık...
09:57
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen Fransızlardan borç istedi
09:54
Geçitköy baraj bölgesine fidanlar dikiliyor
09:46
KKTC Gazete Manşetleri - 13 Şubat 2020
09:38
Döviz kurlarında son durum!
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KKTC Gazete Manşetleri - 13 Şubat 2020
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