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11:42
Sucuoğlu: Yeni istihdam sahalarının açılacak olması memnuniyet verici
11:27
TKP-YG Akinci’yi Aktif Olarak Destekleme Karari Aldi
10:59
Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Üyeleri fidan dikti
10:39
Ruslar açıkladı: Çavuşoğlu ve Lavrov Münih’te görüşecek
10:31
Girne Müzesi’nde çalışmalar başladı...
10:28
Avustralya’daki yangınların tamamı kontrol altına alındı
10:21
Dehşete düşüren kehanet! Tam 39 yıl önce yazmış
10:11
Koronavirüs tehlikesi büyüyor: Son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti
09:36
Çiçek hastalığının bildirimi zorunlu kılındı
09:16
KKTC Gazete Manşetleri - 14 Şubat 2020
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KKTC Gazete Manşetleri - 14 Şubat 2020
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