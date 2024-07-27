KKTC Merkez Bankası 2023 yılında 5 milyar 291 milyon TL kar etti KKTC Merkez Bankası 2023 yılında 5 milyar 291 milyon TL kar etti

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