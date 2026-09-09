Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan (KTSO) yapılan açıklamaya göre, meyve, sebze, gıda ve gıda ürünlerinin yanı sıra gıda teknolojileri, ambalaj, tarım teknolojileri, depolama ve lojistik sektörlerini bir araya getiren fuara, 80’in üzerinde ülkeden sektör temsilcileri ile 500’ün üzerinde profesyonel alıcı katılıyor.

Fuarın ilk gününde, KKTC standını, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait, KKTC İzmir Başkonsolosu Mustafa Davulcu, KKTC Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu ve Makedonya Ticaret Odası Başkanı Nuhi Aliu ziyaret etti.

-Fuarda 4 sanayici firma ile 4 kadın kooperatifi yer alıyor

KTSO ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında fuarda; Kalyoncu Dış Ticaret Şti. Ltd., Nursaç İthalat İhracat Limited, Dilekler Group, Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex), Ada Kadını Kalkınma Kooperatifi Ltd., Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Ltd. ve Tatlısu Kadın Kooperatifi (TAT-KA KOOP) ürünlerini sergiliyor.

Katılımcıların, KKTC’nin üretim kapasitesi ve ihraç ürünlerini uluslararası sektör temsilcilerine tanıtması, yeni ihracat bağlantıları kurması ve farklı pazarlara erişim sağlaması hedefleniyor.