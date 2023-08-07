Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, etkisini artıran yangına müdahaleye katılmak üzere Rum Yönetimi’nin İsrail, Lübnan, Ürdün ve Yunanistan’tan yardım talebinde bulunduğunu, Kıbrıs Türk tarafının birçok kez teklif edildiği gibi hemen araç ve personel sağlayarak yangını söndürme çalışmalarına katkı koymaya hazır olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, yangından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulides de, Kıbrıs Türk makamlarının samimi yardım teklifinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teklifin değerlendirileceğini söyledi. Hristodulides, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulides’le telefon görüşmesinin ardından Rum Müzakereci Menelaos Menelau, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun'u arayarak Kıbrıs Türk Tarafı makamlarının ne tür yardımlarda bulunabileceğini sordu.

Yapılan istişareler sonunda Özel Temsilci Olgun tarafından Rum Müzakereciye ilk aşamada dağlık arazide faaliyet gösterebilecek Orman Dairesi’ne bağlı, personeliyle birlikte 2 yangın söndürme aracı, 1 adet komuta aracı ve 1 adet su tankeri, Sivil Savunma Teşkilatı’na bağlı 2 yangın söndürme aracı, 1 adet komuta aracı ve 1 adet su tankerinin yangına intikale hazır olduğu belirterek, bunların ötesinde de Kıbrıs Türk tarafının yardıma hazır olduğu bildirildi.

Bu bildirimden hemen sonra Rum Müzakereci Özel Temsilci Olgun’a attığı mesajda keyfiyeti itfaiye yetkililerine aktardığını, onlardan aldığı bilgiye göre, yangının kontrol altına alınma sürecine girdiğini, Limasol bölgesindeki yangınlarla ilgili olarak Kıbrıs Türk tarafının yardım tekliflerine müteşekkir olduklarını, özellikle Cumhurbaşkanı Tatar'ın Rum Lider Hristodulides'i arayarak bizzat yardım teklifinde bulunmasını takdir ettiklerini belirtti.