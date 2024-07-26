Banka’dan yapılan açıklamada, 2023 yılında da düzenleme ve denetim faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "KKTC bankacılık sektörüne ilişkin mevzuatın uluslararası standartlara yakınlaşması, politika araçlarının ülkemizin ekonomik gelişimine yardımcı olacak biçimde kullanılması ve mevduat sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması yönündeki çalışmalarına 2023 yılında da devam etmiştir. Bu çerçevede 2023 yılı içinde, Bankacılık Yasası ve Tüketici Kredileri Yasası’nın Banka’ya verdiği yetkilere dayanarak 5 adet değişiklik tebliği düzenlenip yürürlüğe konulmuştur.” denildi.

2023 yılında, Banka Yönetim Kurulu kararı ile Bankacılık Yasası ve Uluslararası Bankacılık Birimleri (UBB) Yasası çerçevesinde yedi banka ve bir Uluslararası Bankacılık Birimi’nden savunma talep edildiğinin kaydedildiği açıklamada, bunlardan üçünün inceleme süreci 2024 yılına sarktığı, iki banka ve bir UBB’nin uyarıldığı, iki bankaya ise idari para cezası verildiği aktarıldı.

KKTC Merkez Bankası’nda 2023 sonu itibarıyla 117 personelin görev yaptığının belirtildiği açıklamada, “Banka personelinin yürütmekle yükümlü olduğu hizmetlerin gerektirdiği asıl ve sürekli görevleri yerine getirecek kadro sayısı, KKTC Merkez Bankası Teşkilat Yasası ile 205 olarak belirlenmiştir. 2023 yılı faaliyet dönemi sonu itibarıyla, kadrolu statüde görev yapan personel sayımız 114’tür. Bu sayıya Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam yasası çerçevesinde istihdam edilen 2 personel ve 1 geçici personel ilave edildiğinde, 2022 yılı sonu itibarıyla 118 olan Banka’nın toplam personel sayısı, 2023 sonu itibarıyla 117’ye düşmüştür . 2023 yılında gerçekleştirilen yurt dışı eğitim programlarına çevrimiçi olarak 75 kişi ve yüz yüze olarak 1 kişi olmak üzere toplam 76 personelimiz iştirak etmiştir.” ifadelerine yer verildi.

-“ Banka 2023 yılında 5 milyar 291 milyon TL kâr etti”

Banka’nın 2023 yılında 5 milyar 291 milyon TL kâr ettiğini de aktarıldığı açıklamada, “KKTC Merkez Bankası bilançosu aktif toplamı 2023 yılında önceki yıl sonuna göre yüzde 102,5 artmış ve yılsonu itibarıyla 107.365,2 milyon TL’ye yükselmiştir. 2023 yılında yasal karşılıklar 15.013,4 milyon TL’ye, bankalararası para piyasası işlemleri ise 54.974,9 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2022 yılında 1.184,7 milyon TL olan Merkez Bankası kârı, 2023 yılında 5.291.8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.” denildi.

Açıklamada, KKTC Merkez Bankası ile AAOIFI arasında bir Mutabakat Zaptı’nın imzalandığı da belirtilerek, “2023 yılında, KKTC Merkez Bankası ile İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) arasında, 29-30 Kasım tarihlerinde Bahreyn'de düzenlenen ve 35 ülkeden 1700 delegenin katıldığı 18. AAOIFI İslami Bankacılık ve Finans Konferansı'nda bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Bu Mutabakat Zaptı, taraflar arasında ortak araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütmeye ve bilgi ve deneyimleri paylaşmaya yönelik iş birliğinin çerçevesini çizmektedir.” ifadeleri kullanıldı.