Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin gereği olarak hazırlanan raporun bankanın web sitesi üzerinden paylaşıldığı belirtildi.

-Düzenleme ve denetim faaliyetleri: İki bankaya uyarı, beş bankaya idari para cezası

Raporda, Merkez Bankası’nın düzenleme ve denetim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilerek şu bilgiler paylaşıldı:

“Banka, KKTC bankacılık sektörüne ilişkin mevzuatın uluslararası standartlara yakınlaşması, politika araçlarının ülkemizin ekonomik gelişimine yardımcı olacak biçimde kullanılması ve mevduat sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması yönündeki çalışmalarına 2025 yılında da devam etmiştir. Bu çerçevede 2025 yılı içinde, KKTC Merkez Bankası Yasası, Bankacılık Yasası ve Tüketici Kredileri Yasası’nın Bankaya verdiği yetkiye dayanarak 1 adet yeni tebliğ, 5 adet değişiklik tebliği ve 1 adet izahname düzenlenip yürürlüğe konulmuştur.

2025 yılında, Banka Yönetim Kurulu, 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası çerçevesinde yedi banka ve bir bağımsız denetim kuruluşundan savunma talep etmiş, bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin karar süreci 2026 yılına devrolmuş, iki bankaya uyarı yapılmış, beş bankaya ise idari para cezası verilmiştir.”

-Elektronik Ödeme Sistemi: İşlem sayısı yüzde 59 arttı

Raporda, Banka tarafından kurulan ve işletilen Elektronik Ödeme Sistemi’nin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiği belirtilerek, EÖS üzerinden yapılan toplam işlem sayısının 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 59 artarak 1,817,050’ye ulaştığı, çalışma saatleri dışında yapılan işlemlerin toplam EÖS işlemleri içindeki payının 2025’te yüzde 24,5 seviyesine yükseldiği kaydedildi.

-e-Devlet Vatandaş Kapısı üzerinden risk sorgulama hizmeti kullanıma sunuldu

Raporda, gerçek kişilerin bankalardan kullandığı kredi bilgilerini içeren risk raporlarını, Banka’ya şahsen başvurmalarına gerek kalmaksızın elektronik ortamda alabilmelerine imkân sağlamak amacıyla gerekli yazılım geliştirme çalışmalarının tamamlandığı ve e-Devlet Vatandaş Kapısı üzerinden risk sorgulama hizmetinin 22 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla kullanıma sunulduğu belirtildi. Söz konusu uygulamayla kişilerin kendilerine ait risk bilgilerine daha hızlı ve kolay biçimde erişmelerinin sağlandığı ve Banka tarafından sunulan hizmetlerin dijitalleşme düzeyinin artırıldığı kaydedildi.

-Bankada 123 personel görev yapıyor

Raporda, Merkez Bankası’nda 2025 yıl sonu itibarıyla 123 personel görev yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Merkez Bankası’nın kadro sayısı, KKTC Merkez Bankası Teşkilat Yasası ile 393 olarak belirlenmiştir. Bu sayıya sözleşmeli olarak görev yapan Başkan ve Başkan Yardımcıları da dâhildir. 2025 yılı faaliyet dönemi sonu itibarıyla, kadrolu statüde görev yapan personel sayısı 111’dir. Kadrolu personel sayısına Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası çerçevesinde istihdam edilen 2 personel ve 10 geçici personel dâhil edildiği zaman 2024 yılında 124 olan toplam personel sayısının, 2025 yılında 123’e gerilediği görülmektedir. 2025 yılı faaliyet dönemi içinde 2 çalışan emekliye ayrılmış, 1 çalışan istifa etmiş, 2 yeni kadrolu personel istihdamı gerçekleşmiştir. 2025 yılında eğitim faaliyetleri kapsamında, çevrim içi ve yüz yüze olarak gerçekleştirilen eğitim programlarına toplam 54 personel iştirak etmiştir.”

- Merkez Bankası 2025’te 9,567,3 milyon TL kâr etti

Raporda, 2025 yıl sonu itibarıyla Banka bilançosu aktif toplamının, önceki yıla göre yüzde 33,2 artarak 204 milyar 443 milyon 100 bin TL’ye yükseldiği belirtildi. Banka 2024 yılı bilançosu aktif toplamının yüzde 93,2’sini oluşturan nakit değerler, bankalardan alacaklar ve menkul değerler cüzdanı, 2025 yıl sonu itibarıyla aktif toplamının yüzde 93,9’unu oluşturduğu belirtilen raporda, 2025 yılında bankanın kârının önceki yıla göre yüzde 39,65 arttığı ve 9 milyar 567 milyon 300 bin TL olduğu açıklandı.