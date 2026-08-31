Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre uygulama; Milli Eğitim Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında imzalanan iş birliği mutabakat zaptı kapsamında hayata geçirildi.

Atılan bu adımla, öğrencilerin mesleki eğitimleriyle uyumlu alanlarda yükseköğrenimlerine devam etmelerinin teşvik edilmesi; eğitim ve kariyer olanaklarının genişletilmesi hedefleniyor.

Ayrılan özel kontenjanlar için bugün başlayan başvuru süreci, çarşamba günü mesai bitimine kadar devam edecek. Adayların başvurularını Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesine yapması gerekiyor.

-Başvuru şartları

Başvuru şartları şöyle sıralandı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak (KKTC - T.C. çift uyruklular dâhil),

Ailesiyle birlikte daimi ikameti KKTC’de bulunmak,

21 yaşından gün almamış olmak (21 yaşın altında bulunmak),

KKTC’deki resmî mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak,

Başvuru yapılacak programa kontenjan tablosunda belirtilen ilgili alandan mezun olmak,

Lise akademik başarı diploma notunun en az 7,00 olması.”

- Türkiye’deki liselerinden mezun olan adayların bu kontenjanlara başvuramayacak

Başvuruda gerekli evraklar, değerlendirme kriterleri ve süreci ile yerleştirme ve kayıt işlemlerine ilişkin detaylar ve açılan kontenjanlar bir kitapçıkta toplandı. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti liselerinden mezun olan adayların bu kontenjanlara başvuramayacağı vurgulandı.