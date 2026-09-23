KKTC, MÜSİAD EXPO 2026’da temsil ediliyor.

MÜSİAD EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Açılışa, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamaya gore, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden iş insanlarını, yatırımcıları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren MÜSİAD EXPO 2026’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de çeşitli sektörlerden firmalarıyla yer alarak ülkenin ekonomik ve ticari potansiyelini tanıtıyor.

Açılış programının ardından Bakanlar Ataoğlu, Berova ve Taçoy, KKTC’den fuara katılan şirketlerin stantlarını ziyaret ederek firma temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde, firmaların faaliyetleri ve Türkiye başta olmak üzere uluslararası pazarlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Ataoğlu: “KKTC’nin turizm ve ekonomik potansiyelini daha geniş çevrelere tanıtıyoruz”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, MÜSİAD EXPO’nun KKTC’nin üretim, ticaret, yatırım ve iş birliği potansiyelinin tanıtılması açısından önemli bir platform olduğunu belirtti.

Ataoğlu, fuarla ilgili değerlendirmesinde, “MÜSİAD EXPO gibi uluslararası ölçekte önemli fuarlarda KKTC’nin güçlü bir şekilde yer almasını önemsiyoruz. Ülkemizin sahip olduğu turizm, ve ticari potansiyeli daha geniş çevrelere tanıtmak, iş insanlarımızın yeni pazarlara ulaşmasına ve yeni iş birlikleri geliştirmesine katkı sağlamak temel hedeflerimiz arasındadır.

Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına bu tür organizasyonların önemli fırsatlar sunduğuna inanıyorum” dedi.

Ataoğlu, fuara katılan KKTC firmalarına başarılar dileyerek, ülke ekonomisine katkı sağlayan işletmelerin uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Öte yandan fuarda Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) da yer aldı.

KTSO'dan verilen bilgiye göre, Fuar'da, KKTC'de üretilen ürünlerin tanıtımının yapıldığı KTSO standını, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Tuğşad Tülbentci, Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Aytaç Yenal da ziyaret etti.

Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu Fuara katılan Kıbrıs Türk sanayicilerle görüş alış verişinde bulundu. Fuarın yerli ürün pazarının genişletilmesi yeni pazarların bulunması açısından önemli fırsatlar sunduğu kaydedildi.