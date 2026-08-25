Atina’da 14 Ocak 2024 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Vangelis Zampounis cinayetiyle bağlantılı olarak arandığı öne sürülen 43 yaşındaki Rus uyruklu A.S., KKTC Polisi’nin titiz takibi sonucu Esentepe’de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir yıldır Güney Kıbrıs’ta bulunduğu belirtilen A.S.’nin yasa dışı yollarla KKTC’ye geçtiği yönünde bilgi alan KKTC Polisi harekete geçti. Polis ekiplerinin yaklaşık bir hafta boyunca sürdürdüğü yoğun ve titiz takip sonucunda zanlının yeri tespit edildi ve operasyonla yakalandı.

Uluslararası bir cinayet soruşturmasında baş şüpheliler arasında gösterilen bir ismin tespit edilerek yakalanması, KKTC Polisi’nin suç ve suçlularla mücadelede yürüttüğü etkin çalışmayı bir kez daha ortaya koydu.

Bir haftalık takip sonuç verdi

KKTC Polisi’nin elde ettiği bilgiler doğrultusunda A.S.’nin hareketleri takibe alındı. Yaklaşık bir hafta süren çalışma sonucunda zanlının Esentepe bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

Polisin yürüttüğü takip ve operasyon neticesinde A.S. 24 Ağustos 2026 tarihinde yakalanarak tutuklandı.

A.S., KKTC’de “1. Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal”, “Gizlice Girme”, “Yetkili Makamlardan İzinsiz KKTC Topraklarını Terk Etmek” ve “İkamet İzinsiz” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

389 gün ikamet izinsiz kaldığı belirlendi

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Berkay Sürmelioğlu, 24 Ağustos 2026 tarihinde alınan bilgi üzerine Esentepe’de kalmakta olan zanlının tespit edildiğini söyledi.

Yapılan incelemede zanlının 31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren 389 gün boyunca KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

Polis, zanlının yapılan sorgusunda Ercan Havalimanı bölgesindeki 1. Derecede Askeri Yasak Bölge’ye gizlice girerek KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiğini, Temmuz 2026 içerisinde ise aynı bölgeden yeniden KKTC’ye giriş yaptığını beyan ettiğini mahkemeye aktardı.

KKTC’deki bağlantıları araştırılıyor

Sürmelioğlu, zanlının ilk etapta ikamet izinsiz bulunması nedeniyle suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis, A.S.’nin KKTC’de ne amaçla bulunduğunun ve ülkede bulunduğu süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını ifade ederek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Zehra Bilgeç, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Atina’daki cinayetin baş şüphelileri arasında

Kamalı Haber Ajansı’nın yaptığı araştırmada ise A.S. hakkında dikkat çekici bilgilere ulaşıldığı ileri sürüldü.

Edinilen bilgilere göre A.S.’nin, Ocak 2024’te Atina’nın Neos Kosmos semtinde bir benzin istasyonu önünde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Vangelis Zampounis cinayetiyle ilgili soruşturmada baş şüpheliler arasında bulunduğu ve hakkında uluslararası düzeyde arama kararı çıkarıldığı iddia edildi.

A.S.’nin söz konusu cinayet kapsamında kilit şüpheli olarak değerlendirildiği, ayrıca organize suç örgütleriyle bağlantısının araştırıldığı öne sürüldü.

KKTC Polisi’nin titiz takibiyle yakalandı

Uluslararası boyutu bulunduğu belirtilen bir soruşturmada aranan zanlının KKTC’ye yasa dışı yollarla geçtiği yönündeki bilgiyi değerlendiren polisin, yaklaşık bir hafta süren takip sonucunda A.S.’yi tespit ederek yakalaması dikkat çekti.

KKTC Polisi’nin yürüttüğü istihbari çalışma, takip ve operasyon sonucunda zanlının yakalanması, sınır aşan suçlarla mücadelede yürütülen çalışmaların önemini de ortaya koydu.

Zanlının KKTC’deki faaliyetleri, bağlantıları ve ülkede bulunduğu süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadığına ilişkin geniş çaplı soruşturma sürüyor.