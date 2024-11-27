Birlikten yapılan yazılı açıklamada, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin tüm dünyada olduğu gibi ülkede de kendini daha fazla hissettirdiği ifade edildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler, Avrupa’yı etkisi altına alan ve özellikle Valensiya’da büyük can ve mal kaybına neden olan seller, geçen hafta Güney Kıbrıs’ta yaşanan su baskını olayları ve iki gün önce ülkede etkili olan fırtınaya dikkat çekilen açıklamada, çevresel risklerin artık hayatın bir parçası olduğu kaydedildi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2024 yılı Küresel Riskler Raporu’nda da vurgulandığı üzere, çevresel riskler ve bu riskler arasında ekstrem hava koşullarının en büyük tehditler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, bu verilerin, toplum olarak bu meselelere çok daha büyük bir hassasiyetle yaklaşmak gerektiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

“ARTIK HAREKETE GEÇMENİN ZAMANI GELMİŞ VE HATTA GEÇMİŞTİR”

Adanın bir deprem bölgesi olduğu gerçeği de göz önünde bulundurularak, bu risklere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bugüne kadar maalesef gelmiş geçmiş hükümetler tarafından afet yönetimi ve önlem konularında yeterli adımlar atılmamıştır. Ancak artık harekete geçmenin zamanı gelmiş ve hatta geçmiştir. Gerek altyapı çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerekse afet sonrası toparlanma için gerekli hazırlıkların yapılması kaçınılmazdır.”

Olası bir felaketin yaratacağı ekonomik yıkımı en aza indirmenin en etkili yolunun sigorta sistemi olduğu belirtilen açıklamada, “Ancak ülkemizde konut ve iş yerlerinin sigortalanma oranı oldukça düşüktür. Bu düşük penetrasyon, olası bir afet sonrasında devletin üzerine çok büyük ekonomik yükler bindirecektir” denildi.

Zorunlu Afet Sigortası’nın hayata geçirilmesinin, bu yükü paylaşmanın ve hafifletmenin en etkili yolu olduğu kaydedilen açıklamada, bu sistem sayesinde, meydana gelebilecek afetlerin mali yükünün yalnızca devlete değil, sigorta sistemi aracılığıyla tüm dünya sigortacılık piyasasına dağıtılabileceği ifade edildi.

“Artık toplum ve devlet olarak iklim değişikliğinin ve onun yarattığı olumsuzlukların farkında olmalı ve gerekli tedbirleri almalıyız” denilen açıklamada, devlet altyapı çalışmalarını hayata geçirirken, sigortacılık sektörünün de uluslararası piyasalara entegre bir şekilde, Zorunlu Afet Sigortası sistemini devreye sokması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, tüm vatandaşlar ve yetkililer bu konuda gerekli adımları atmaya davet edildi.