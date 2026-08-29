Başvurular, ailesiyle birlikte daimi ikameti KKTC’de bulunan, 21 yaşını doldurmamış, lise akademik başarı notunun en az 7.00 veya üzeri olan ve KKTC’deki Resmi Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları tarafından yapılabilecek. Türkiye Cumhuriyeti liselerinden mezun olanların ise kontenjanlara başvuru hakkı bulunmuyor. Adayların başvurularını 2 Eylül’e kadar Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne şahsen yapmaları gerekiyor.

- Çelebi: “İlk kez özel KKTC kontenjanları ayrıldı”

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında imzalanan İş Birliği Mutabakat Zaptı kapsamında, mesleki ve teknik lise mezunlarına yönelik önemli bir adım atıldığını kaydetti.

Yapılan iş birliği sonucunda, Türkiye’de yükseköğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu mesleki ve teknik lise mezunlarına ilk kez özel KKTC kontenjanları ayrıldığını kaydeden Çelebi, bu uygulama ile öğrencilerin mesleki eğitimleriyle bağlantılı alanlarda yükseköğrenime devam etmelerinin desteklenmesi ve kendilerine yeni eğitim olanakları sunulmasının amaçlandığını belirtti.

Çelebi, adaylarda aranan koşullar; başvuruda gerekli evraklar, değerlendirmede kullanılacak kriterler, değerlendirme süreci, yerleştirme ve kayıt işlemleri, Mesleki ve Teknik Lise Mezunlarına Yönelik Türkiye Bursları (YTB) Başvuru ve Tercih Formu ile Mesleki ve Teknik Lise Mezunlarına Yönelik Belirlenen 2026 YTB Kontenjan Tablosu’nun ekteki YÖDİD-YTB 2026 Mesleki ve Teknik Lise Mezunlarına Yönelik Kontenjanlar ve Başvuru Kılavuzu’nda yer aldığını belirtti.